Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий

Столичные предприятия выпускают горький, молочный, белый шоколад, а также широкую линейку альтернативного. Так, в 1 квартале текущего года компании произвели на 23,6% больше изделий из шоколада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Выпуском кондитерских изделий на сегодняшний день занимаются свыше 120 предприятий Москвы.

«Увеличивать производство, расширять ассортимент и занимать лидерские позиции на рынке компаниям помогают столичные меры поддержки. Так, выпуск шоколадных изделий за первые три месяца 2025-го вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные кондитеры изготовили более 26 тыс. тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, свыше 19 тыс. тонн шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, более 3,8 тыс. тонн шоколадных конфет, свыше 4,7 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад», — объяснил Гарбузов.

Так, компания «Полезный шоколад» производит шоколад и выпечку с чистым составом: без пальмового масла, белого сахара и лактозы. Компания известна своей авторской технологией производства продукции. В ассортименте представлены батончики, пасты, конфеты и даже горячий шоколад из отборных какао-бобов Эквадора.

«Компания активно работает над увеличением объема производства и расширением ассортимента. Так, недавно было выпущено два новых продукта: протеиновые и полезные глазированные батончики. Продукция из растительного протеина сразу стала популярным перекусом среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а батончики со злаками и шоколадной глазурью идеально подошли тем, кто следит за питанием», — поделился гендиректор компании Сергей Разин.

Также предприятия «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» холдинга «Объединенные кондитеры» производят широкий ассортимент кондитерских и шоколадных изделий.

В цехах фабрики «Рот Фронт» изготавливается почти 300 наименований сладких изделий. На фабрике также имеется собственный цех по переработке какао-бобов.

Кондитерский концерн «Бабаевский» ежегодно изготавливает свыше 23 тыс. тонн шоколада, конфет, вафельных тортов. Благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов, высокой степени их измельчения и тщательному вымешиванию шоколадной массы, шоколад фабрики сохраняет высокое качество, аромат и вкус.

На фабрике «Красный Октябрь» работают уникальные линии и оборудование для производства шоколадных масс, глазури, шоколада, батончиков и конфет с разнообразными начинками. Ассортимент предприятия насчитывает свыше 300 наименований кондитерских изделий.