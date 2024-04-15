Фабрика из Подмосковья присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Фабрика «Живые диваны», выпускающая в Богородском округе мебель под брендом MOON, стала участником национального проекта «Производительность труда». На предприятии состоялось стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства опор. В течение нескольких месяцев сотрудники предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области будут проводить диагностику производственных процессов, а затем начнут реализовывать планы по оптимизации.

Команда проекта планирует сократить время протекания процесса на 15%, увеличить выработку сотрудников на 17% и уменьшить количество незавершенного производства в потоке на 20%.

Специалисты РЦК будут консультировать сотрудников предприятия. Далее, после обучения сотрудников и создания проектного офиса, предприятие уже самостоятельно приступит к тиражированию полученного опыта на другие участки производства.

Предприятие считается одной из крупнейших мебельных фабрик Подмосковья. Компания работает 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, а также аксессуары к ней, под торговой маркой MOON.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.