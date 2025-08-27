Фабрика из Балашихи впервые в России выведет обои на подиум

Обойная фабрика «Палитра» из Балашихи, группа компаний VOG и фабрика «Аспект» организуют первый в России обойный показ мод. Продукция предприятий будет представлена на подиуме в рамках отраслевого конгресса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники конгресса познакомятся с актуальными трендами в дизайне интерьеров, увидят коллекции, которые в скором времени появятся в продаже, а также обменяются опытом с более чем 400 представителями индустрии отделочных материалов.

«Мы впервые в России представляем коллекции в формате fashion-показа, чтобы вдохновить дизайнеров и покупателей на смелые интерьерные решения», — отметили представители фабрики «Палитра».

Сегодня партнерская сеть организаторов охватывает почти 300 компаний в России и 13 стран мира. Поэтому мероприятие претендует не только на статус главного события интерьерной индустрии сезона, но и на культурный феномен, объединяющий дизайн, искусство и стиль жизни.

