Ежегодная индексация зарплаты бюджетникам оказалась ниже темпов инфляции

Так, по словам эксперта, в октябре 2023 года инфляция в России составила 6,69%, а индексация — 5,1%. В октябре 2024 года инфляция составила 7%, а индексация запланирована в размере 5%.

«Кроме того, необходимо учитывать, что индексация затрагивает только базовую окладную часть, которая составляет не более 50% заработной платы. Это означает, что фактическая индексация доходов бюджетников – всегда вдвое меньше и составляет 2,5–3%. Таким образом, предложенная индексация на 2025 год в размере 13,2% – не более чем компенсация «инфляционного налога», — сказала Сазанова.

На самом деле, необходимо увеличить окладную часть бюджетников социальной сферы до средней по региону и индексировать ее в соответствии с темпом инфляции, заключила экономист.