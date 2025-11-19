Евросоюз в 7 раз нарастил закупки медикаментов у России

Страны Евросоюза в сентябре в семь раз нарастили объемы приобретаемых медикаментов у РФ. В том месяце объем торговли препаратами составил 7,6 млн евро, что стало максимумом с декабря 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Евростат.

В месячном выражении закупки лекарств ЕС выросли в 7,2 раза. В годовом они увеличились почти в 5 раз.

По завершении трех кварталов 2025 года суммарный импорт достиг отметки 26,9 млн евро. Это в два раза больше, чем за то же время в 2024 году.

Главным покупателем лекарств из РФ в ЕС стала Словения. Она приобрела медикаментов на 6,5 млн евро. На втором месте оказалась Венгрия с 951 тыс. евро.

