Евросоюз с начала года увеличил закупку российской рыбы до максимума

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Евростат: с начала 2024 года ЕС купил у России рыбу на 65 млн евро

Евросоюз уже несколько месяцев кряду наращивает закупку российской рыбы, в мае спрос на эту продукцию вырос до максимального значения и достиг отметки в 65 млн евро, пишет РИА Новости .

В конце весны Россия продала Евросоюзу 17,9 тыс. тонн рыбы. Сумма закупки достигла 65 млн евро, что стало самым большим показателем в 2024 году, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Больше половины европейского импорта приходится на рыбное филе. Закупка моллюсков также возобновилась, ее приостанавливали на 2 месяца.

Главным покупателем российской рыбы в мае стали Нидерланды, потратив на продукцию 18,5 млн евро. Португалия нарастила закупку в 3,9 раза — до 13 млн евро.