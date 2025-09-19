Евросоюз нарастил импорт российской рыбы на 25% несмотря на санкции

Несмотря на действующие санкционные ограничения, страны Евросоюза значительно увеличили закупки российской рыбной продукции в начале 2024 года.

Согласно данным Евростата, проанализированным РИА Новости, импорт морепродуктов из России в ЕС за январь–июль вырос на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув суммы в 444 миллиона евро.

При этом в июле поставки незначительно снизились на 3,4%, составив минимальные с декабря прошлого года 59,4 миллиона евро. Наибольшую долю в импорте заняло филе и мясо рыбы — на 293,3 миллиона евро, за которым следует мороженая рыба на 125,6 миллиона евро.

Крупнейшим покупателем российских морепродуктов стала Германия (157,9 млн евро), за которой следуют Нидерланды (98,1 млн евро), Польша (64 млн евро) и Франция (58,5 млн евро).

Эксперты отмечают, что рост импорта происходит на фоне сохранения исключений для некоторых категорий продовольствия в санкционных режимах ЕС, а также переориентации логистических цепочек через третьи страны.

