Европейский суд рассмотрит прецедентное дело фирмы из РФ о применении санкций

Разъяснение потребовалось в рамках дела бельгийской компании Reibel и российской фирмы «Внешнеэкономическое объединение „Станкоимпорт“», которая не попала под санкции ЕС.

В декабре 2015 года организации заключили договор о поставках Reibel оборудования «Станкоимпорту». При этом россияне внесли аванс.

В 2017 году власти Бельгии отказали Reibel в выдаче лицензии на экспорт в Россию. «Станкоимпорт» не смог вернуть свои средства, выданные бельгийской компании в качестве аванса. Reibel сослался на норму регламента союза, согласно которой запрещено удовлетворять требования российских фирм. «Станкоимпорт» расторг договор и обратился в арбитраж.

В итоге Reibel обязали выплатить российской стороне аванс и проценты за удержание средств. Бельгийская компания оспорила это решение и обратилась в Апелляционный суд округа Свеа. Тот в свою очередь обратился за толкованием в суд ЕС.

Дело является прецедентным, потому что если суд ЕС примет решение о том, что запрещено удовлетворять требования российских компаний, то отечественные фирмы фактически лишатся права на судебную защиту в европейских судах и арбитражах.

Если суд ЕС подтвердит, что российские компании могут предъявлять требования, то это существенно поможет в защите прав российских лиц, в том числе в арбитраже за рубежом.