Еврокомиссия не планирует продлевать торговые льготы для Украины

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что Еврокомиссия не будет продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Льготы позволяют стране экспортировать сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», — отметил Хансен.

По его словам, Еврокомиссия работает над новой системой тарифных квот.

Ранее европейские страны–экспортеры в США разошлись во мнениях о том, какой должна быть реакция на пошлины: Германия и Франция хотят ввести объемный пакет ответных тарифов и ограничить инвестиции в США, а Италия, например, не против вообще не отвечать на пошлины.