Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» ⁠Михаил Зельцер заявил, что на следующей неделе курсы валют останутся на двухлетних минимумах: доллар опустится ниже 79 рублей, евро — около 90 рублей, юань — чуть выше 10 рублей, сообщает Газета.ru .

«Но уже в ближайшие недели факторы поддержки курса рубля могут ослабнуть, что и приведет к развороту зарубежных валют вверх. Так, в пятницу ЦБ может решиться на первое снижение ключевой ставки, а смягчение денежно-кредитной политики априори против национальной валюты», — отметил экономист.

По его словам, корректировку бюджетного механизма могут продолжить, объемы продажи валюты снизятся. Приток валюты от экспортеров начнет снижаться, а импорт — расти.

В среду, 4 июня курс доллара составил 89 рублей, евро — 89 рублей, юаня — 10,8 рубля. С начала года доллар снизился к рублю на 20,9%, евро — на 12,9%, а китайская валюта — на 30,7%.