Euroclear Bank попал под негативный прогноз из-за активов РФ и иска ЦБ

Рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло Euroclear Bank в список Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с негативными ожиданиями»), сообщает RT .

Данное действие обусловлено увеличением юридических рисков и потенциальной угрозой ликвидности в связи с намерениями Европейского союза использовать замороженные активы российского Центробанка для предоставления крупного кредита Украине.

В агентстве подчеркнули, что, несмотря на низкую вероятность, все же существует повышенный риск возникновения трудностей у Euroclear при отсутствии надлежащей правовой защиты и механизмов ликвидности в случае, если возникнет необходимость исполнения обязательств перед Центробанком РФ.

Вместе с тем, основной прогноз Fitch по-прежнему предполагает, что при реализации планов ЕС депозитарий получит «всеобъемлющие» защитные механизмы, что позволит сохранить его текущий высокий рейтинг AA.

