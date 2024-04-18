ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить сокращение бизнеса в РФ
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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) ждет, что Европейский центробанк (ЕЦБ) постарается ускорить процесс сокращения бизнеса в РФ, сообщает ТАСС.
Процесс сокращения запустили в феврале 2022 года. По нынешнему проекту требования, объем потребкредитов станет меньше к 2026 году. Максимально — на 65%, если сравнивать с третьим кварталом 2023 года.
Также сократятся международные платежи из РФ.
Как заявили в Raiffeisen Bank, требования ЕЦБ сильно выходят за рамки планов банковской группы по сокращению российского бизнеса. Они могут иметь негативные последствия для потенциальной продажи российской «дочки» Raiffeisen.
При этом банковская группа в очередной раз озвучила намерения полностью уйти с российского рынка.