ЕЦБ не стал корректировать ключевые процентные ставки
На сентябрьском заседании Европейский Центробанк оставил ключевые процентные ставки без изменений, сообщает «Царьград».
ЕЦБ принял решение сохранить неизменными ключевые процентные ставки по результатам заседания в сентябре, как и предполагали эксперты. Пресс-релиз регулятора подтвердил, что ставка по депозитам осталась на уровне 2% в год, ставка по основным операциям рефинансирования (MRO) — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Это уже второе заседание подряд, на которой параметры не меняются, что полностью соответствует прогнозам финансовых аналитиков.
Инфляция в еврозоне приближается к среднесрочной цели в 2%, и руководство ЕЦБ не изменило оценку перспектив инфляции по сравнению с прошлым заседанием. В регуляторе подчеркнули твердую приверженность обеспечению стабилизации инфляции на целевом уровне. Решения относительно монетарной политики будут приниматься, основываясь на свежих данных, с последовательным анализом на каждом заседании.
ЕЦБ подчеркнул, что любая корректировка ставок будет зависеть от инфляционной динамики и связанных с ней рисков. Регулятор также подтвердил готовность использовать все имеющиеся инструменты для достижения стабильности цен.
Следует отметить, что портфель активов, сформированный в рамках программ PEPP и APP, продолжает сокращаться умеренно. Это связано с прекращением реинвестирования средств от погашения ценных бумаг.
После объявления решения курс евро к доллару изменился незначительно: к 15:28 по московскому времени пара EUR/USD торговалась на уровне $1,1688 долларов против $1,1694 накануне. Индекс Stoxx Europe 600 в этот день увеличился на 0,4%, показывая оптимистичное настрой рынка.