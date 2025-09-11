ЕЦБ не стал корректировать ключевые процентные ставки

ЕЦБ принял решение сохранить неизменными ключевые процентные ставки по результатам заседания в сентябре, как и предполагали эксперты. Пресс-релиз регулятора подтвердил, что ставка по депозитам осталась на уровне 2% в год, ставка по основным операциям рефинансирования (MRO) — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Это уже второе заседание подряд, на которой параметры не меняются, что полностью соответствует прогнозам финансовых аналитиков.

Инфляция в еврозоне приближается к среднесрочной цели в 2%, и руководство ЕЦБ не изменило оценку перспектив инфляции по сравнению с прошлым заседанием. В регуляторе подчеркнули твердую приверженность обеспечению стабилизации инфляции на целевом уровне. Решения относительно монетарной политики будут приниматься, основываясь на свежих данных, с последовательным анализом на каждом заседании.

ЕЦБ подчеркнул, что любая корректировка ставок будет зависеть от инфляционной динамики и связанных с ней рисков. Регулятор также подтвердил готовность использовать все имеющиеся инструменты для достижения стабильности цен.

Следует отметить, что портфель активов, сформированный в рамках программ PEPP и APP, продолжает сокращаться умеренно. Это связано с прекращением реинвестирования средств от погашения ценных бумаг.

После объявления решения курс евро к доллару изменился незначительно: к 15:28 по московскому времени пара EUR/USD торговалась на уровне $1,1688 долларов против $1,1694 накануне. Индекс Stoxx Europe 600 в этот день увеличился на 0,4%, показывая оптимистичное настрой рынка.