Еще одно импортозамещающее предприятие построили в Подмосковье

Компания ООО «УДТ-Техника» построила импортозамещающее предприятие в городском округе Долгопрудный. Проект реализован на земельном участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«На новом импортозамещающем предприятии будет налажено производство комплектующих для грузового автотранспорта и спецтехники. Сейчас компания осуществляет закупку и наладку оборудования. Инвестиции в реализацию проекта составляют 135 млн рублей. Работу на новом предприятии получат порядка 50 человек», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут выпускаться рукава высокого давления (РВД), которые используются в гидравлических системах различных видов техники и оборудования. Также компания будет выпускать ремкомплекты — наборы деталей для проведения технического обслуживания гидравлического оборудования, используемого в дорожно-строительной, буровой, карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной и лесозаготовительной технике.

Новое производственное здание было построено на участке 0,99 Га, который компания получила в аренду по льготной ставке — 1 рубль в год. В соответствии с условиями программы «Земля за 1 рубль» компания «УДТ-Техника» сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области ( https://invest.mosreg.ru/investor/map ), созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.