Еще 4 производственные площадки вошли в состав ОЭЗ «Технополис Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о вхождении четырех новых производственных площадок в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По его словам, это расширение имеет важное значение для экономического роста города, создания рабочих мест и реализации целей по достижению технологического превосходства России, сообщает «Царьград» .

За последние пять лет в «Технополис Москва» было инвестировано 215 млрд рублей. Там работают порядка 22,1 тыс. человек. Эти предприятия занимаются производством в различных секторах, таких как микроэлектроника, фармацевтика и станкостроение.

Собянин отметил, что территория ОЭЗ станет больше благодаря новым площадкам: «Хруничева», «Красная Пахра», «Карачаровский механический завод» и «Толстопальцево».

«С учетом этого опыта мы приняли решение существенно расширить территорию ОЭЗ „Технополис Москва“. К ранее входившим в нее площадкам „Печатники“, „Алабушево“, „Руднево“, „МИЭТ“, „Микрон“, „Ангстрем“ добавились сразу четыре новые: „Хруничева“, „Красная Пахра“, „Карачаровский механический завод“ и „Толстопальцево“», — пояснил мэр Москвы.

На «Хруничева» будут изготавливать солнечные батареи и медицинскую продукцию, «Толстопальцево» сосредоточится на строительных материалах. На «Красной Пахре» организуют производство батарей для электромобилей, а на «Карачаровском механическом заводе» займутся лифтами.

Расширение ОЭЗ обещает позитивно повлиять на городскую экономику и создание новых рабочих мест.