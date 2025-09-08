сегодня в 10:43

ЕС в 19-м пакете санкций хочет запретить реэкспорт в РФ через третьи страны

19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать меры против реэкспорта европейских товаров в РФ через третьи страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, пишет ТАСС .

Новый пакет рестрикций будет направлен на «борьбу с уклонением от санкций». В нем акцент сделают на предотвращении обхода уже существующих ограничений.

Готовится запрет на реэкспорт товаров в Россию через страны, имеющие разрешение импортировать европейскую продукцию. Кроме того, в 19-м пакете намерены ужесточить санкции в отношении энергетического и финансового секторов РФ.

При этом дипломаты ЕС не ожидают принятия каких-то принципиально новых мер в данном пакете рестрикций.

Российская сторона неоднократно заявляла о незаконном характере односторонних санкций и их негативном влиянии на сами страны-инициаторы.