Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков полагает, что странам Евросоюза выгодно покупать российский металл. По его словам, в противном случае ЕС столкнется с более дорогими ценами и проблемной логистикой, сообщает газета «Известия» .

Экономист обратил внимание на большую востребованность продуктов цветной и черной металлургии из РФ. По словам Чиркова, в целом отечественная металлургическая сфера также нарастила конкурентноспособность.

«Европейские страны не могут обойтись без металлов из России. В противном случае им придется покупать (этот товар — ред.) на мировых рынках. Это и сложная логистика, и дороже, и менее надежные поставки», — отметил Чирков.

Также эксперт обратил внимание, что под санкциями находится не весь металл, который Россия выставляет на рынок. По словам Чиркова, исключения сделаны для производителей черных металлов, в связи с чем они могут беспрепятственно торговать с Евросоюзом.