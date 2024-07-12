Эрдоган попросил Путина и Зеленского открыть зерновой коридор в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет переговоры как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским по вопросу возобновления зернового коридора в Черном море, пишет РБК .

«Мы говорим: давайте вновь откроем зерновой коридор. Мы сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной», — отметил он.

Эрдоган пояснил, что в настоящее время по данному вопросу пока не принято какого-либо решения.

Зерновой коридор — это безопасное пространство в акватории Черного моря, по которому можно транспортировать сельскохозяйственную продукцию из украинских морских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России.