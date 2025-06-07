Eni ликвидировала московское представительство после 25 лет работы

сегодня в 22:24

Итальянская энергетическая компания Eni официально завершила процесс выхода из России, ликвидировав свое московское представительство, работавшее с 2000 года, сообщает «КоммерсантЪ» .

Это решение стало логичным завершением постепенного сворачивания бизнеса, начатого после февраля 2022 года.

До украинского кризиса Россия обеспечивала 40% итальянского газового импорта. Власти Италии ранее заявляли о планах полностью отказаться от российских энергоносителей к 2025 году, а Eni рассчитывала заместить половину объёмов.

Ликвидация представительства знаменует завершение эпохи энергетического сотрудничества двух стран. При этом дочерняя структура ООО «Эни Энергия» продолжает работу, оказывая поддержку оставшимся компаниям группы.