Энергетики Подмосковья завершили модернизацию электросетей в Новоазовском районе ДНР

В конце 2025 года специалисты «Мособлэнерго» завершили комплексную модернизацию электросетевого хозяйства в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках государственной программы, утвержденной постановлением правительства Московской области, энергетики провели капитальный ремонт и реконструкцию электросетей в ряде населенных пунктов Новоазовского района ДНР. Работы выполнялись при взаимодействии с местной администрацией.

В поселке Широкино специалисты обновили более 48 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ, заменили изношенные провода, арматуру и опоры, что повысило надежность электроснабжения для жителей. Для Новоазовской школы № 1 была установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА, проложены кабельные и воздушные линии, что обеспечило учреждению современную и отказоустойчивую систему энергоснабжения.

В селах Гусельщиково и Маркино смонтированы новые трансформаторные подстанции, проложены кабельные и воздушные линии, что позволило повысить качество электроэнергии и снизить риски аварийных отключений. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что реализованная программа стала важным этапом в развитии инфраструктуры района.

Полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вячеслав Артемов подчеркнул, что восстановление электроснабжения стало символом возвращения нормальной жизни и уверенности в будущем для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.