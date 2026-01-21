Энергетики Подмосковья передали более 112 млрд кВт·ч электроэнергии в 2025 году

Сетевые компании Подмосковья в 2025 году передали свыше 112 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 1,2 млрд кВт·ч больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» по итогам 2025 года превысил 112 млрд киловатт-часов. Рост показателя связан с консолидацией бесхозяйных электросетевых объектов, сетей СНТ и принятием новых сетей в городских округах Королев, Лобня и Орехово-Зуево.

Фактические потери электроэнергии у «Мособлэнерго» составили 11,36 %, что на 90,5 млн кВт·ч ниже запланированных значений. Лучших результатов по снижению потерь достигли филиалы компании в Коломне, Щелкове и Домодедове.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что для снижения потерь проводятся ремонт линий электропередачи, оптимизация схем и режимов работы, обновление оборудования трансформаторных подстанций, выравнивание нагрузок и замена приборов учета. Все мероприятия реализуются в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы в округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.