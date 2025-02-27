Эмин Агаларов рассказал, сколько потерял Crocus Group от теракта 2024 года

Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин рассказал, что примерный ущерб, который был нанесен Crocus Group от теракта в марте 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, составил 150-200 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости .

«Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость», — сказал Агаларов.

По его словам, каждый день «Крокус Сити Холл» посещали 6-7 тыс. человек.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.