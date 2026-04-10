Elian Group выпустила 11 млн единиц косметики в Сергиевом Посаде

Косметическая компания Elian Group в 2025 году произвела более 11 млн единиц продукции на заводе в Сергиевом Посаде. Предприятие выпускает товары под собственными брендами и по контракту для розничных сетей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания работает в Сергиевом Посаде с 1999 года и производит декоративную косметику для российского и зарубежных рынков. В 2025 году под собственными брендами выпущено более 8,5 млн единиц продукции, еще свыше 3 млн — по контрактным заказам.

«В этом году компания рассчитывает увеличить производственные показатели», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция выпускается под марками ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax, а также для брендов Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и других. По словам генерального директора Elian Group Ксении Бондаренко, в 2025 году продажи бренда Elian выросли более чем на 50% к 2024 году, выпущено 34 новинки. В 2026 году компания планирует запустить еще 30 продуктов и выйти на китайский маркетплейс.

Бренд YOLO увеличил продажи на 79% и добавил 29 новых позиций, Tint me — на 32% и расширил каталог на 50 товаров. Основную долю продаж составили лаки для ногтей, в этом сегменте компания занимает лидирующие позиции на рынке РФ.

Перед выходом на рынок продукция проходит тестирование в собственной и авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья. Товары реализуются на маркетплейсах и в сетях «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош», а также в региональных магазинах и на оптовых площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.