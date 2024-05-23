Елену Исинбаеву оштрафовали за полумиллионный долг перед ФНС

Двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов в РФ. Она задолжала ФНС 465 688 рублей, сообщает SHOT .

Почти полмиллиона рублей должна Исинбаева налоговой службе с учетом штрафов от волгоградского отделения. Спортсменке нужно погасить долги, чтобы ей не заблокировали счета в России.

Сейчас Исинбаева живет за рубежом. Ее видели в Испании, Монако и на Канарских островах. Где достоверно проживает известная спортсменка, неизвестно.

При этом Исинбаева умудрилась попасть в скандал. В прошлом году она заявила, что снова будет работать в Международном олимпийском комитете (МОК). Более того, она подчеркнула, что никогда не состояла в рядах ВС РФ, а звание майора она назвала «номинальным».

Общественность бурно отреагировала на такие заявления российской спортсменки. Например, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин посчитал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию, которое она ранее получила, а также к происходящим событиям в стране.