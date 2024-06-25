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Экспортный акселератор запустят в Москве для компаний из сферы высоких технологий

Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет акселерационную программу для производителей и поставщиков решений в сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что ведущие эксперты и наставники помогут российским предпринимателям найти надежных партнеров и ускорить выход со своей продукцией в дружественные страны за 3 месяца.

По ее словам, правительство Москвы профинансирует 85% стоимости обучения. Претендентов ждет конкурсный отбор. Заявки на участие принимаются онлайн до 22 июля.

С 2019 года выпускники подобных программ заключили контракты на сумму почти четыре миллиарда рублей.

Новый проект — продолжение акселератора GoGlobal, который помог столичным предпринимателям подписать соглашения с коллегами из разных стран.

МЭЦ предоставляет начинающим и действующим экспортерам широкий выбор инструментов поддержки. Столичные предприниматели принимают участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучаются в рамках акселераторов, размещают товары на зарубежных торговых площадках.