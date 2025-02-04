Экспортеры Подмосковья могут компенсировать затраты на транспортировку продукции

Минсельхоз РФ утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Так, в этом году Российский экспортный центр (РЭЦ) будет принимать заявки предприятий на возмещение затрат на поставки, осуществленные в III и IV кварталах 2024 года, а также в I и II кварталах 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как уточняют в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, таким образом компании региона могут возместить 100% понесенных затрат на поставки приоритетной (молочной) продукции, 50% — на транспортировку товаров в наименее развитые страны (определены приложением № 3 к решению Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130) и 25% — на остальные поставки. При этом, учитываются перевозки, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, либо несколькими из указанных видов.

Также установлено распределение объемов господдержки по группам продукции в соотношении: основная продукция — 67%, масло подсолнечное — 24%, зернобобовая продукция — 6%, приоритетная продукция — 3%. Подробная информация, а также порядок получения поддержки указан на сайте РЭЦ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.