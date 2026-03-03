Экспортеров Подмосковья пригласили на деловую миссию в Китай в июне

Подмосковные производители и экспортеры продукции АПК могут принять участие в деловой миссии в Китай, которая пройдет с 23 по 25 июня 2026 года в Гуанчжоу. Прием заявок открыт до 24 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Федеральный центр развития экспорта продукции АПК ФГБУ «Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза России проводит отбор участников для деловой миссии в Китайскую Народную Республику. К участию приглашаются компании из Подмосковья, заинтересованные в расширении поставок и выходе на китайский рынок.

В министерстве отметили, что Китай остается одним из ключевых торговых партнеров региона. В структуре подмосковного экспорта преобладают мясная продукция, кондитерские изделия и масложировая группа. Программа миссии предусматривает встречи с потенциальными импортерами, участие в деловых мероприятиях и круглых столах, работу экспозиционной и гастрономической зон, а также взаимодействие с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями КНР.

Заявки принимаются до 24 марта на официальном сайте ФГБУ «Агроэкспорт» в разделе «Мероприятия Агроэкспорта» — «Мероприятия 2026» — «Деловые миссии». Компаниям необходимо направить обращение с указанием наименования миссии, краткой информации о себе, включая ИНН, сайт и описание продукции, а также контактные данные. После рассмотрения организатор направит комплект документов, а сопровождать процесс будет персональный менеджер.

«Агроэкспорт» проводит деловые миссии в 26 странах и организует более 10 тыс. переговоров с потенциальными партнерами. В 2024 году в рамках миссии в Китае состоялось более 700 встреч, а российскую экспозицию посетили свыше 3 тыс. человек. В 2025 году в мероприятии в Чэнду участвовала 61 российская компания, что способствовало расширению сотрудничества с китайскими партнерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.