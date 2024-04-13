Экспорт товаров из России в марте вырос практически на 30-40%

Профицит отечественной торговли вырос до максимума с декабря 2022 года. В марте он резко увеличился в сравнении с зимними месяцами, сообщает РБК .

ЦБ РФ представил оценку платежного баланса за прошлый месяц, а также первый квартал текущего года. Из документа следует, что экспорт российских товаров в марте вырос почти до 40 млрд долларов, или практически на 30-40%, если сравнивать с показателями января и февраля,

Также импорт товаров в страну остался на уровне последнего месяца зимы, он составил 22,9 млрд долларов. Профицит торговли товарами в РФ поднялся до 16,7 млрд долларов, это является самым высоким показателем с декабря 2022 года.

Директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, считает, что на сегодняшний день показатели торгового баланса РФ высокие, а рост экспорта — уверенный.