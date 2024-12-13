Экспорт сельхозпродукции из Подмосковья в Монголию вырос на 112%

Монголия является важным торговым партнером Московской области в сфере агропромышленного комплекса. По итогам 11 месяцев с начала года экспорт продукции в эту страну увеличился на 112,5% в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За указанный период регион нарастил экспорт масличных семян в Монголию в 10,2 раза, безалкогольных напитков — в 8,7 раза, говядины — в 5,8 раза. Также более чем в 2,5 раза увеличились поставки продуктов переработки фруктов, овощей и орехов, в 1,6 раза — сыров и творога, экспорт кисломолочных продуктов и прочей продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос свыше чем на 140% или в 1,4 раза, колбасных изделий — в 1,3 раза, свинины — в 1,2 раза.

Для региональных производителей-экспортеров продукции АПК действует Telegram-чат Минсельхозпрода Московской области, в котором освещаются обзоры мировых рынков, анонсы предстоящих отраслевых мероприятий и бизнес-миссий и другие новости отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.