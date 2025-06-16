Экспорт продукции агропрома из Подмосковья увеличили на 21% в стоимостном выражении

Производители агропромышленного комплекса Московской области наращивают объемы поставок за рубеж. Так, по итогам мая экспорт продукции агропрома увеличился на 21,1% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Прирост фиксируют по основным видам товарных позиций. Например, экспорт масложировой продукции за указанный период вырос на 72,6% к показателям январь — май 2024 года, мяса и мясных изделий — на 41,9%, зерновых — на 30,6%. Также наблюдается рост на 23,6% по поставкам молочной продукции, на 6,6% — по отгрузкам товаров пищевой и перерабатывающей промышленности, на 2,7% — по прочим видам продукции АПК.

Ключевыми торговыми партнерами региона выступают Китай, Республика Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия, Узбекистан, Азербайджан, Вьетнам и другие государства.

В общей сложности Подмосковье поставляет продукцию агропрома в более 80 стран мира.

В Минсельхозе также дополнили, что по итогам прошлого года Московская область вошла в топ-5 регионов страны по экспорту продукции АПК в России, заняв 4 место. При этом, Подмосковье лидирует по поставкам отдельных видов товарных позиций — в прошлом году регион занял 1 место по экспорту в стоимостном выражении говядины, кисломолочных продуктов, сыров и творога, свинины, охлажденной рыбы, мяса птицы, напитков, продуктов переработки фруктов, овощей и орехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.