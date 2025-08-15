Экспорт электричества из РФ в Китай снизился на 60% до исторического минимума

Экспорт электричества из РФ в Китай упал на 60% с января по июнь 2025 года. Это произошло из-за того, что на Дальнем Востоке все еще действуют ограничения в связи с энергодефицитом, сообщает « Коммерсант ».

Продажи электричества из России в КНР с января по июнь упали на 60% до 200 млн кВт*ч, говорится в материалах оператора экспорта-импорта энергии в РФ «Интер РАО». В июне, по информации таможенной статистики Китая, РФ продала 14,4 млн кВТ*ч.

Объем продаж энергии в Китай за полгода оказался на историческом минимуме. С 2010 по 2020 годы среднегодовой объем экспорта электричества был три млрд кВТ*ч.

Уменьшение объема поставок произошло из-за дефицита мощности в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока. Из-за ограничений восстановить экспорт в КНР не удается.