Эксперты Ростехнадзора высоко оценили уровень безопасности на МНПЗ

Во время рабочего визита на МНПЗ представители Ростехнадзора изучили программы, направленные на повышение надежности оборудования и усиление промышленной безопасности. В ходе встречи обсуждались возможности внедрения цифровых технологий для мониторинга производственных процессов предприятия, сообщила пресс-служба предприятия.

«Ростехнадзор осуществляет постоянный контроль производственных объектов Московского НПЗ, налажено постоянное продуктивное взаимодействие. Модернизация, которую проводит предприятие с 2011 года, позволила обновить оборудование и внедрить новые технологии. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию завода», — отметил начальник управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Юрий Нестеров.

На Московском НПЗ реализован всесторонний подход к обеспечению безопасности нефтепереработки. Все резервуары и технологические установки оснащены защитными системами, автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Автоматика гарантирует быстрое и безопасное отключение оборудования в аварийных ситуациях. Сотрудники завода регулярно подтверждают квалификацию, отрабатывают действия при чрезвычайных происшествиях на плановых учениях, а также тестируют новое оборудование и спецснаряжение. Для обучения персонала на территории предприятия функционирует учебный полигон.

«Системное обеспечение комплексной безопасности Московского НПЗ — это результат постоянного обучения, слаженной работы и ответственного отношения к своему делу каждого специалиста. Мы заботимся о своих сотрудниках и обеспечиваем максимально благоприятные условия для безопасной комфортной работы», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.