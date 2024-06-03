Эксперты разошлись в прогнозах о грядущем решении ЦБ по ключевой ставке

Согласно мнению ряда экономистов и финансистов, на предстоящем заседании Банка России 7 июня регулятор рассмотрит два варианта действий: сохранение ключевой ставки на уровне 16% или ее повышение до 17% годовых, сообщает Газета.ru .

Так, бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин считает, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной.

«Не произошло каких-либо совместных событий, изменений в экономике, которые требовали бы реакции со стороны ЦБ. Ситуация сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024-го», — пояснил он.

В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что вероятность повышения ключевой ставки до 17% более правдоподобна. По мнению эксперта, ЦБ может поднять ставку с вероятностью 60%.

«В базовом сценарии мы ждем повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) до 17%. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года», — заявил Васильев.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 мая достигла 8,05%. Вместе с этим базовая инфляция в апреле ускорилась до 8,3% — максимума с ноября 2023 года.