Эксперты рассказали, есть ли риск девальвации рубля в марте 2025 года

На курс рубля к доллару в марте этого года будет влиять ряд факторов, среди которых и февральский созвон президентов РФ и США, цены на нефть и другие, сообщает РБК .

C начала текущего года рубль укрепляется к зарубежным валютам. Сильным драйвером к этому послужил телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 12 февраля.

По мнению аналитика фингруппы «Финам» Александра Потавина, эти настроения на рынке связаны с надеждами инвесторов на урегулирование украинского конфликта и снятие антироссийских санкций. Но, как считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, резкое укрепление рубля было необоснованным с экономической точки зрения.

Опрошенные эксперты отметили, что урегулирование конфликта может стать одним из основных факторов для динамики курса рубля в следующем месяце. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, улучшение отношений между Штатами и РФ может быть в ближайшее время поле переговоров.

Как уточнил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, еще одним важным фактором влияния на курс российской валюты в марте будет динамика внешнеторгового сальдо. Так, первый квартал года обычно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса. Но на сегодняшний день динамика поступлений валютной выручки от продажи товаров за границу может быть искажена влиянием рестрикций и сложностями во внешних расчетах.

Также он считает, что фактор продажи валютной выручки будет несильно влиять на курс рубля, потому что текущие нормативы являются относительно низкими.

Кравченко добавил, что если в марте чистые продажи при операциях ЦБ и Минфина на валютном рынке сохранятся, то это положительно скажется на рубле, так как это появиться дополнительное предложение валютной ликвидности.

А динамика цен на нефть, по мнению Васильева, остается важным макроэкономическим драйвером для курса российской валюты, так как определяет денежный объем экспорта и предложения валюты на рынке. В следующем месяце цены на нефть Brent будут около текущих значений 73-78 долларов за баррель.