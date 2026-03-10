Эксперты раскрыли стоимость постной продуктовой корзины в России

Еженедельное питание для взрослого человека, исключающее мясо и молочные продукты, в 2026 году обойдется примерно в 2005 рублей. Такой вывод сделали эксперты платежной системы «Апельсин», изучив цены на набор продуктов растительного происхождения, сообщает Газета.ru .

В основу расчетов лег состав стандартной потребительской корзины, определенной федеральным законодательством. Согласно нормативу, недельный объем продуктов для взрослого включает 2,4 кг хлеба и круп, 4,1 кг овощей и картофеля, 1,2 кг фруктов, 1,1 кг мяса, 350 г рыбы, 5,6 кг молочной продукции и четыре яйца.

Так как на государственном уровне не утвержден аналог для постного питания, аналитики исключили животные компоненты, заменив их растительными. Итоговый набор состоит из круп, хлеба, овощей, фруктов, а также бобовых и соевых изделий. В перечне значатся гречка, рис, макаронные изделия, хлеб, картофель, капуста, морковь, лук, яблоки и бананы. Роль белковых источников выполняют чечевица, фасоль, горох, соевое молоко и тофу.

Согласно выводам исследования, наибольшая часть расходов связана с соевыми продуктами. Около 597 рублей требуется на приобретение трех литров соевого молока, еще примерно 735 рублей — на 1,25 кг тофу. Прочие позиции имеют существенно более низкую стоимость: так, 750 г гречневой крупы оцениваются в 28 рублей, такой же объем риса — в 26 рублей, а 2 кг картофеля — примерно в 74 рубля. Таким образом, общая сумма затрат на недельный постный набор для одного человека достигает около 2005 рублей.

Данные расчеты базируются на усредненных ценах, актуальных для онлайн-покупок и сетевых магазинов «Пятерочка» и «Перекресток».

