Эксперты предсказали серию перепродаж бизнесов ушедших из РФ иностранцев

В России может начаться перепродажа активов и бизнесов иностранных компаний, которые ушли из страны, сообщает РБК.

Причинами появления вторичного рынка иностранных активов могут быть сложность управления, риски деприватизации и желание заработать.

В настоящее время уже есть подобные запросы от клиентов, которые купили бизнес у иностранных компаний, но не смогли справиться с ключевыми показателями эффективности.

Сейчас таких запросов не очень много, но уже через несколько лет инвесторы могут активно начать перепродажу бизнеса иностранных компаний. У новых собственников могут возникать различные проблемы, среди которых трудности с KPI.