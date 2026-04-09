Эксперты пояснили, почему россияне резко бросились покупать авто в кредит

Резкий рост выдачи автокредитов, зафиксированный в марте 2026 года, не стал сюрпризом для аналитиков. Такую ситуацию можно объяснить как сочетанием фундаментальных факторов и отложенного спроса, так и ранним началом общего сезона на автомобильном рынке, сообщили РИАМО эксперты.

Резкий всплеск автокредитования в марте связан с несколькими фундаментальными факторами, считает доцент кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС Софья Севостьянова. Ключевым фактором можно назвать ожидание смягчения ДКП Центрального банка. Прогноз ЦБ предполагает снижение ключевой ставки в 2026 году до диапазона 13-15% годовых с возможным приближением к нижней границе к концу года. Ставки по автокредитам последовательно снижаются вслед за смягчением ДКП.

«Банки, в свою очередь, адаптировались к ужесточению регуляторных требований, и это привело к тому, что мартовский всплеск стал не спонтанным, а взвешенным решением как со стороны банков, так и со стороны заемщиков», — объясняет эксперт.

Второй фактор — реализация отложенного спроса. Весь прошлый год россияне откладывали покупку автомобиля в ожидании более выгодных условий. К весне этот сдерживающий эффект ослаб и накопившийся спрос начал реализовываться, констатирует Севостьянова.

В-третьих, общая картина розничного кредитования в марте также оживилась (926 млрд рублей, рост в 1,5 раза), но автокредиты выделяются устойчивостью.

С одной стороны, при сохранении текущего тренда объем рынка автокредитования по итогам 2026 года может составить порядка 1,8 трлн рублей, что на 5% выше результата прошлого года. К концу года ставка по кредиту на новый автомобиль может опуститься до 12-16%, а на подержанный — до 17-23%. Это создает предпосылки для дальнейшего роста, полагает эксперт.

«С другой стороны, сдерживающие факторы никуда не исчезли. Регуляторные ограничения продолжают действовать: ЦБ сохраняет лимиты на кредиты с высокой долговой нагрузкой и макропруденциальные надбавки. Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в марте составила 80,5%», — указывает Севостьянова.

Динамика рынка

«Рост выдачи автокредитов в марте во многом связан с общей динамикой рынка. Он оказался выше ожиданий в том числе за счет раннего начала сезона. На более активном рынке закономерно увеличивается и количество кредитных сделок», — говорит руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константин Болдырев.

Если смотреть на фактические объемы, по данным Frank RG, количество выданных кредитов на новые автомобили составило 65,66 тыс. (+32% к 49,31 тыс. годом ранее), на автомобили с пробегом — 45,72 тыс. (+31% к 34,82 тыс.). При этом сам рынок новых автомобилей, по данным «Авито Авто», вырос на сопоставимый 21% по сравнению с февралем 2026 года, что указывает на синхронную динамику и не говорит о самостоятельном ускорении именно кредитного сегмента.

В денежном выражении рост выглядит более выраженным, что связано со структурными изменениями рынка. В прошлом году участники рынка входили с избыточными складскими запасами и активно использовали инструменты стимулирования, которые снижали фактическую стоимость сделок. В начале 2026 года ситуация выровнялась. Баланс спроса и предложения стал более устойчивым, объем дополнительных скидок сократился, резюмирует Болдырев.

Выдача автокредитов в марте 2026 г. увеличилась на 52,6% относительно такого же периода 2025 г. и достигла 156,4 млрд руб. В месячном выражении показатель вырос на 47%, сообщило РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».

