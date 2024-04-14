Эксперты поделились, что станет с ценами на технику, если ограничат ее импорт

Отечественные производители электроники обратились в Минцифры и попросили ограничить импорт техники. Эксперты считают, что под угрозой оказываются планшеты, смартфоны, ноутбуки иностранных производителей, сообщает «Вечерняя Москва».

Аналитик Даниил Кашин рассказал, что такие предложения идут с того момента, как ввели параллельный импорт.

По статистике, многие жители РФ отдают предпочтения технике российских производителей.

«Она более доступная во всех планах, чем привезенная американская или европейская, как по цене, так и по гарантийному обслуживанию», - сказал аналитик.

Эксперт добавил, что ограничивать ввод брендов не будут, поскольку это создает баланс спроса и предложения на рынке. Если ограничение все же примут, сразу взлетят цены на зарубежную и российскую технику.