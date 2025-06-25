Эксперты ПМЭФ обсудили, какие ниши для бизнеса будут популярны через пару лет

В течение четырех дней в рамках ПМЭФ-2025 функционировало кафе «Авито Бизнес 360» — площадка для нетворкинга, общения и обучения, ориентированная в первую очередь на малый и средний бизнес. С 18 по 21 июня на ней состоялись восемь паблик-токов, один мастер-класс, бизнес-завтрак, круглый стол и две чайные церемонии. Общее число гостей кафе превысило три тысячи человек, сообщает пресс-служба компании.

Концепция проекта площадки заключалась в отсутствии границ и всестороннем обзоре на 360 градусов. Примечательно, что большинство партнеров, оборудования и персонала кафе были подобраны именно через эту платформу. На стенде гостям предлагали чай от Art of Tea, кофе от Most Coffee Roasters, напитки от ЭКОНАД и Lapochka, батончики Biotok, а мебель была предоставлена дизайн-студией Eburet.

Всего за время работы кафе прошло 11 практико-ориентированных мероприятий для предпринимателей: паблик-токи, мастер-классы и круглые столы. В лектории выступали представители компании, отраслевые эксперты и бизнесмены, обсуждая ключевые рыночные тренды — от трансграничной торговли до применения искусственного интеллекта — и делясь реальными кейсами.

На сессии «Франшиза как сценарий: один написал, другой играет?» директор направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский отметил, что наибольшим спросом среди франшиз сейчас пользуется торговля (26%). Средний паушальный взнос в этом сегменте составляет 550 тысяч рублей. За год сильнее всего вырос спрос на франшизы в сфере торговли (в 2,5 раза), красоты и здоровья (+91%) и строительства (+73%).

В ходе открытого микрофона «Про карьеру, детей, 25 часов в сутки и бизнес на „Авито“ — женский взгляд» руководитель направления по привлечению продавцов в «Авито» Тамара Квиркелия представила результаты исследования, проведенного совместно с «Опорой России» среди молодых предпринимательниц. Выяснилось, что 44% респонденток считают финансовые риски главным препятствием для старта бизнеса, 38% указывают на нехватку знаний и опыта. Еще 13% видят барьер в высокой конкуренции, а 3% — в бюрократии.

Соосновательница PR-агентства Vinci Agency Мария Лапук добавила, что женщины активно представлены в малом и среднем бизнесе, где входные барьеры ниже. Однако у мужчин все же больше возможностей для экспериментов и рисков.

В дискуссии «Доставляем из-за границы: как начать возить товары из-за рубежа» руководитель развития направления «Авито Товары» Анастасия Старостина рассказала, что после двукратного падения объемов трансграничной торговли в 2022 году (до 226 миллиардов) за три года рынок восстановился и в этом году должен превзойти прежние показатели. Основной драйвер роста — не зарубежные площадки, а российские онлайн-платформы, налаживающие сотрудничество с иностранными поставщиками, в первую очередь с Китаем (90% товаров).

В паблик-токе «Гадаем по данным, а не по звездам: прогнозируем спрос на „Авито“ и перспективные бизнес-ниши онлайн» гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что российский e-commerce совершил мощный рывок, войдя в число мировых лидеров. По его словам, Россия сейчас опережает США и европейские страны, уступая только Китаю., Директор направления «Лайфстайл» в «Авито» Алексей Гевлич привел данные о росте популярности ресейла: 73% потребителей готовы покупать вещи с историей, причем 68% делают это из-за лучшего соотношения цены и качества.

«За четыре дня ПМЭФ в нашем кафе „Авито Бизнес 360“ побывало более трех тысяч посетителей — представителей малого и среднего предпринимательства, управленцев крупных бизнесов, государственных служащих и представителей других государств. За эти дни мы провели одиннадцать мероприятий в нашем бизнес-лектории, и все они давали прикладную информацию для МСП, которая поможет им усилить свое дело или даст надежный фундамент для старта», — отметил директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.