Эксперты ПМЭФ назвали осознанное питание едой будущего

Участники сессии Петербургского международного экономического форума обсудили переход от массовой еды к персонализированному питанию для здоровья и долголетия, сообщает pravda-nn.ru .

Управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина сказала, что потребители все чаще оценивают не калории, а качество продукта и нутриентный состав. Она выделила четыре группы: сторонников чистого состава, покупателей готовой еды, долгожителей и эстетов, ищущих новые вкусы.

Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Елена Батурова отметила, что за 50 лет в овощах снизилось содержание кальция на 44%, магния на 34%, железа на 28%. Причиной она назвала химические удобрения и средства защиты растений, без которых пока не обходится массовое сельское хозяйство.

Участники сессии назвали решения: биологизированные удобрения, генное редактирование, обогащение продуктов микроэлементами и персонализированное питание. Гендиректор ООО «Ля Водоросля» Дмитрий Мордвинцев привел водоросли как новый источник сырья, а основатель Inspiro Neurobistro Артем Спиро отметил спрос молодежи на готовую полезную еду.

Батурова сообщила, что в России более 400 агротехнологических стартапов, 20% из них работают над новыми продуктами питания. По ее словам, Россия входит в пятерку стран, развивающих агротехнологии.

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