Эксперты ожидают роста спроса на моторное топливо к 2035 году

Прогноз сделан на фоне планов России по развитию транспортной инфраструктуры и росту автомобилизации в стране, сообщает ТАСС .

Компания «Газпром нефть» ожидает увеличения спроса на моторное топливо в России на 3-4% к 2035 году. Об этом заявил журналистам директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

«По рыночной оценке, спрос на моторное топливо в России к 2035 году увеличится на 3-4% за счет строительства скоростных автомагистралей, развития автотуризма и коммерческих перевозок», — рассказал он.

В компании отмечают, что нынешние показатели эффективности работы АЗС сети уже значительно превышают среднерыночные значения.

«Сеть АЗС „Газпромнефть“ — лидер российского розничного рынка по эффективности: в 2024 году среднесуточная реализация на АЗС составила 19,3 тонны топлива, это порядка 400-600 заправленных легковых автомобилей на одну станцию или почти 1 млн клиентов по всей сети ежедневно», — отметил Шепельский.