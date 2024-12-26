Эксперты ответили, как за год изменилась цена на продукты

Эксперт Калугин: Рост цен на ряд продуктов продолжится и в 2025 году

Походы в магазин стали менее приятными из-за резкого повышения цен на продукты за последний год. Если базовые товары еще находятся под контролем государства, то с ценами на остальные придется смириться. В 2024 году годовая инфляция достигла 9,5%, что на 2 пункта выше прогноза министерства экономического развития. Особенно ощутимо подорожали продукты питания, где реальные цены увеличились на более чем 50%, сообщает АБН24 .

Эксперты, такие как доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин, связали это с ростом издержек на всех этапах производства, увеличением транспортных расходов на 25% и колебаниями валютного курса. При этом высокие кредитные ставки также играют свою роль в увеличении розничной цены продуктов.

Что касается конкретных товаров, в мясной категории наиболее умеренные изменения: курица подорожала на 6,3% (337 рублей за кг), говядина — на 22,5% (860 рублей). В молочной продукции заметнее всего подорожало сливочное масло (33,8%, 277,8 рублей за 200 грамм).

Второе полугодие 2024 отметилось ростом цен на овощи и фрукты, что во многом связано с климатическими аномалиями, повлиявшими на урожайность. Например, картошка подорожала на 103,4% (60 рублей за кг), а бананы — на 33,6% (171 рубль).

По-прежнему наиболее заметным является подорожание икры — она стала дороже на 98,2%, достигнув 1072 рублей за 100 граммов. В то же время яйца подорожали лишь на 5%, и сейчас десяток стоит около 132 рублей.

«Можно констатировать, что рост цен на ряд продуктов с определенной долей вероятности продолжится и в 2025 году», — отметил основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Высокая инфляция будет снижать реальные доходы населения, и в начале года ожидается подорожание кондитерских изделий и алкоголя.