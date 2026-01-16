Эксперты объяснили причины роста цен на бензин в начале года

В начале года на автозаправках зафиксировано повышение цен на бензин. Юшков пояснил, что основной причиной стал рост акцизов и увеличение налоговой нагрузки, включая повышение НДС.

«Да, по сравнению с прошлым годом это выглядит более умеренно: тогда рост акцизов составлял порядка 14–16%. Тем не менее даже такое повышение напрямую закладывается в стоимость топлива на АЗС, поскольку акциз по своей сути является налогом, который в конечном итоге оплачивает потребитель. Выросла и общая налоговая нагрузка — в том числе был повышен НДС. Компании могут включать эти издержки в цену топлива не мгновенно и не одномоментно, но часть роста все равно достаточно быстро отражается в розничном ценнике. В результате совокупное увеличение налогов и акцизов приводит к тому, что для конечного потребителя цены на заправках подскакивают уже в начале года, даже без каких-то дополнительных рыночных факторов», — добавил специалист.

По его словам, дополнительное подорожание возможно во время начала активного автомобильного сезона — во второй половине апреля и в мае, когда спрос на топливо традиционно увеличивается. Рост цен на бирже частично переходит на розничный рынок, особенно для независимых АЗС, которые ориентируются на биржевые котировки.

«Хотя подорожание на бирже никогда не транслируется в розницу полностью и эквивалентно, оптовые покупатели — прежде всего независимые АЗС — ориентируются именно на биржевые котировки и стремятся повышать розничные цены вслед за ростом закупочной стоимости. При этом обратная ситуация работает хуже: когда биржевые цены снижаются, розничные цены, как правило, не спешат опускаться», — подчеркнул эксперт.

