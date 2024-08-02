Эксперты назвали версии стоимости Russ

сегодня в 22:58

Эксперты оценили стоимость оператора наружной рекламы Russ в сумму до 600 млрд рублей, сумма может быть сильно преувеличена, пишет РБК .

Аудиторская компания Б1 оценила Russ на уровне 460–500 млрд рублей, сказано в публикации.

Методология расчетов «учитывала стоимость материальных и нематериальных активов бизнеса на текущий момент с учетом бизнес-плана развития объединенной компании Russ и Wildberries», — отметили в самой Russ.

Однако гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что реальная оценка бизнеса ГК Russ составляет не более 40–45 млрд руб. с учетом долга.

Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков ссылается на общие активы компании и считает оценку реалистичной. С ним согласен президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров, чье мнение приводит автор статьи.

Еще один эксперт РБК, его имя не приводится в материале, обратил внимание на общепринятую оценку всего российского рынка наружной рекламы в 2023 году на уровне 48,8 млрд рублей.