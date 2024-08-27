Эксперты назвали средний ежемесячный доход вкладчиков в 2024 году

Больше всего вкладчиков среди москвичей (24,5% от всего количества пользователей), жителей Подмосковья (12,5%) и Краснодарского края (8,5%). 66% заявок через витрину вкладов поступают от мужчин, 34% — от женщин, сообщили РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни» и банке ДОМ.РФ, которые проанализировали портрет вкладчика в 2024 году.

«К нам приходят пользователи, которые ищут дополнительные возможности и выгоду от размещения средств. Средний ежемесячный доход вкладчиков составляет 66,7 тыс. рублей. На вклады чаще всего размещают крупные суммы, полученные в наследство, с продажи недвижимости или накопленные в течение нескольких лет. Каждый третий вкладчик по завершении срока вклада, не снимая средства, повторно выбирает вклад через витрину „Сравни“», — рассказала менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева.

Средний возраст вкладчика в банке ДОМ.РФ составил 56 лет, за последние 4 года он помолодел на 9 лет (в 2020 году — 65 лет, в 2021 — 63, в 2022 — 60, в 2023 — 57). По данным банковской организации, среди регионов с самым молодым средним возрастом клиентов — Москва (51 год), Приморский край (51 год), Республика Татарстан (52 года), Воронежская и Тюменская области (53 года). В десятке лидеров также Новосибирская, Свердловская, Калининградская области, Красноярский и Пермский края.

«Мы видим рост интереса к вкладам со стороны всех возрастных групп. Если раньше в основном сбережениями интересовались состоятельные клиенты более старшего возраста, сейчас увеличилась доля молодых вкладчиков. Практически каждый четвертый клиент в возрастном диапазоне до 40 лет, в 2020 году, например, показатель находился на уровне 20%», — отметил руководитель продуктов и сервисов банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.