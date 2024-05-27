Эксперты назвали самые популярные площадки для ведения и монетизации блогов

В топ-5 самых популярных платформ для ведения блога в России вошли «ВКонтакте» — 64%, Telegram — 57%, YouTube — 24%, «Яндекс.Дзен» — 20%, «Одноклассники» — 18%. При этом проще всего монетизировать свой блог в Telegram — 36%, «ВКонтакте» — 30%, Instagram* — 25%. Об этом РИАМО рассказали эксперты PR-агентства Mediacom.Expert и сервиса маркетинговых исследований Anketolog.ru, которые провели онлайн-опрос.

Целью ведения блога респонденты назвали творческую самореализацию (58%), расширение аудитории (44%), увеличение продаж/дохода (35%), помощь другим (34%) и повышение узнаваемости (30%).

Больше половины опрошенных (55%) ведут личный блог, у 21% блог тематический, развлекательный — у 10% респондентов, новостной блог — у 4%. Контентом для интернет-магазина занимаются 4% опрошенных, а 3% ведут корпоративный аккаунт.

Больше трети респондентов (37%) публикуют обзоры и отзывы, делятся лайфхаками 23%, цитаты и афоризмы используют 18%, отвечают на вопросы подписчиков 16%. Делятся мемами 16%, дают инструкции и руководства еще 16%.

56% респондентов, ведущих блог, воспринимают это как трудовую деятельность. При этом 55% опрошенных не получают доход от своего блога и всего 13% получают доход регулярно. Из 45% респондентов, которые получают доход со своего блога, только для трети (30%) такая деятельность оценивается как основной источник дохода. По результатам множественного опроса доход от блога получают через продажи (48%), рекламу (39%), монетизацию с просмотров (26%), донаты (22%), подписку (21%), мерч (5%).

Сколько получают блогеры?

Эксперты привели статистику примерного заработка блогеров за месяц: до 5 тысяч рублей — 41%, от 5 до 10 тысяч — 19%, от 10 до 15 тысяч — 9%, от 15 до 20 тысяч — 7%, от 20 до 30 тысяч — 7%, от 30 до 40 тысяч — 4%, от 50 до 70 тысяч — 4%, от 40 до 50 тысяч — 3%, от 70 тысяч зарабатывают 5%.

Проще всего монетизировать свой блог в Telegram — 36%, «ВКонтакте» — 30%, Instagram* — 25%, YouTube — 20%, «Дзене» — 13%.

Кто и о чем ведет блоги?

Согласно опросу, 73% ведут блог полностью самостоятельно. При выборе помощников для ведения блога респонденты чаще всего пользуются услугами фотографа — 9%, SMM — 7%, видеомонтажера — 6%, графического дизайнера — 6%, модератора/менеджера — 4%.

Чаще всего это самозанятые (43%) и наемные работники (21%), с договором подряда (22%) и ГПХ (15%). Без заключения официального договора работают 10%.

Самыми популярными темами при выборе контента стали хобби и увлечения (30%), образ жизни и привычки (27%), юмор и мемы (13%), бизнес (12%), а также образование (11%), искусство и музыка (11%).

Большинство опрошенных стараются выкладывать контент регулярно. Больше трети (36%) публикуют посты несколько раз в неделю, 23% — ежедневно, 20% — раз в неделю. Несколько раз в месяц контент публикуют 18%, один раз в месяц — 4%.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.