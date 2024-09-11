Эксперты назвали оптимальный срок для самого выгодного вклада в 2024 году

«Сравни» и ДОМ.РФ: вкладчики все чаще открывают депозиты на сроки от года

Банки адаптируют предложения по вкладам к уровню ключевой ставки ЦБ. При этом вкладчики не торопятся размещать средства на долгий срок, ожидая еще большего ее повышения. Тем не менее банки фиксируют постепенное смещение от депозитов на 3-6 месяцев в сторону годовых размещений, рассказали РИАМО в финансовом маркетплейсе «Сравни» и банке ДОМ.РФ, где проанализировали предпочтения вкладчиков.

Около 40% клиентов, открывших депозит в банке ДОМ.РФ в текущем году, выбрали срок 3 месяца (в прошлом году этот срок выбрали 28% вкладчиков). Каждый второй клиент разместил средства на срок 6 месяцев (в прошлом году 32% вкладчиков), еще 11% — от 1 года (40%), такие данные получены на основе исследования.

«Предпочтения по срокам зависят от динамики макроэкономических показателей и клиентских ожиданий. Если с начала года в нашем банке лидировали сроки 3 и 6 месяцев, с июня мы фиксируем переориентацию в пользу годовых размещений, это связано с тем, что многие клиенты хотят зафиксировать высокие ставки на максимально длительный период», — отметил руководитель продуктов и сервисов банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.

Чаще всего клиенты банка ДОМ.РФ открывают депозиты в мобильном приложении — примерно в 70% случаев в 2024 году. На маркетплейсах средства размещают 19%, в офисах банка — чуть более 10%.

По данным «Сравни», средняя сумма вклада в 2024 году составила 1,1 млн рублей (в прошлом году — 1,38 млн рублей). Среди городов с наибольшим размером — Москва (1,16 млн рублей), Подмосковье (1,13 млн рублей), Краснодарский край (1,07 млн рублей). Среди регионов-лидеров также Санкт-Петербург (1,04 млн рублей), Самарская область (933 тыс. рублей) и Нижегородская область (920 тыс. рублей).

«Банки стараются адаптировать свои предложения к уровню ключевой ставки, повышая ставки по депозитам. На рынке можно найти рекордные предложения: например, 19% годовых на 3 месяца, 20% — на полгода или год. А при выполнении определенных условий можно открыть вклад даже на 3 года под 21% годовых», — прокомментировала менеджер продукта «Вклады» в «Сравни» Мария Татаринцева.

Она добавила, что, однако, убедить клиентов разместить свои средства на длительный срок не так просто. Вкладчики ждут повышения ключевой ставки в сентябре или октябре и поэтому не спешат вкладывать свои сбережения на долгий срок при текущих условиях.