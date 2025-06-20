Эксперты на ПМЭФ: 39% женщин в России начинают бизнес без стартового капитала

Во время паблик-тока в пространстве «Авито Бизнес 360» на ПМЭФ 19 июня обсудили, как современные бизнесвумен успешно сочетают карьеру, семью и личные увлечения. Почти 39% женщин-предпринимателей запускают бизнес, не имея стартового капитала, сообщила руководитель по привлечению новых продавцов в «Авито» Тамара Квиркелия.

Дискуссию «Женское предпринимательство в России — 2040» модерировала глава Федерального общества сетевой торговли Евгения Черницкая. Среди спикеров были известные представительницы бизнеса:

Мария Лапук, соосновательница PR-агентства Vinci Agency;

Анна Трубицына, предприниматель, владелица 20 пунктов выдачи заказов, сопредседатель АУРЭК;

Оксана Любивая, амбассадор женского предпринимательства, основатель и гендиректор ProStore by Lubivaya;

Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного и беспилотного транспорта (АЭТИ);

Люси Пылаева, телеведущая, актриса, модный эксперт и блогер (LOVALOVA).

В ходе обсуждения затронули ключевые вызовы и стереотипы, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе, а также поделились опытом баланса между работой и личной жизнью.

Основные трудности

Тамара Квиркелия представила результаты исследования «Авито» и «Опоры России» среди предпринимательниц. Согласно данным, 44% респонденток назвали финансовые риски главным препятствием при старте бизнеса, 38% указали на нехватку знаний, 13% — на высокую конкуренцию, а 3% — на бюрократию.

«„Авито“ — площадка с женским лицом. У нас ведут дело очень много молодых девушек от 18 до 24 лет. В целом мы видим, что большинство женщин начинают бизнес в возрасте от 18 до 34 лет. И несмотря на то, что в ходе опроса они отметили множество барьеров, 39% предпринимательниц не побоялись начать бизнес вовсе без стартового капитала. У нас много историй, когда изначально девушки начинали как частные продавцы — продавали личные вещи, а далее постепенно становились настоящими предпринимательницами на нашей площадке», — подчеркнула Тамара Квиркелия.

Ия Гордеева отметила, что в Европе уделяют внимание гендерному балансу в топ-менеджменте. Однако сама она не сталкивалась с дискриминацией, подчеркнув важность поддержки для женщин в бизнесе.

«Женщин много и в малом, и в среднем бизнесе, — там довольно низкий порог входа. Но у мужчин больше преимуществ — они могут больше пробовать и рисковать. Принято, что у женщин немного сценариев развития — обычно это выйти замуж, родить детей и так далее. А если женщина вдруг выбирает карьеру и предпринимательство, она начинает считать, что теряет семью», — сказала Мария Лапук.

Участницы сошлись во мнении: женщины могут достичь успеха, особенно при поддержке близких.

Как сохранять баланс и устойчивость

Опрос АУРЭК и ФОСТ показал, что мужчины в маркетплейсах испытывают стресс чаще (65% против 42% у женщин). Их главные источники напряжения — конкуренция и демпинг (55%), а также давление необходимости роста (49%). Женщины справляются лучше: 63% обсуждают проблемы с окружением, 57% систематизируют задачи, а 74% сохраняют хладнокровие в кризисах (против 52% мужчин). Это отражается на уверенности в будущем бизнеса: 68% женщин верят в успех, тогда как среди мужчин таких лишь 54%.

«На самом деле у нас есть огромные преимущества — мы можем вести бизнес, воспитывать детей и делать много всего одновременно. Моей компании 13 лет, в прошлом году ее оборот составил 6,7 млрд рублей. История с женским предпринимательством действительно развивается, но есть и стигма. Нам самим нужно быть пожестче, не ждать никаких поблажек и полагаться на себя, чтобы все предрассудки ушли в прошлое», — пояснила Оксана Любивая.

Анна Трубицына выделила многозадачность и широкое мышление как сильные стороны женщин.

«Женщины видят широкоспекторно и проигрывают различные сценарии. Это очень хорошо нам помогает и в бизнесе, и в материнстве. А многозадачность помогает нам делать абсолютно все», — рассказала она.

Истории успеха

Участницы поделились личным опытом, рассказав, как совмещают бизнес с другими сферами жизни. Особое внимание уделили планированию, приоритетам и внутренним ресурсам.

«Женщины могут все. После того, как я десять лет проработала, я ушла в семью, потому что все кругом говорили, что нельзя усидеть на двух стульях. И я с этой установкой жила. Потом в какой-то момент сама себя спросила: почему нельзя? Хочу донести до всех женщин, что все прекрасно можно совмещать и даже нужно. Не надо выбирать ни работу, ни семью. Просто надо правильно расставить приоритеты», — считает Люси Пылаева.

Завершила дискуссию гостья из зала.

«Наша женская многозадачность и наша способность решать огромное количество проблем единовременно — она фантастическая. Поэтому, когда я вижу таких прекрасных девушек, которые говорят о бизнесе, о достижениях, о стремлении расти и развиваться, это, конечно, очень радует. … Поэтому надо нами гордиться, ценить, любить себя и понимать, что благодаря нам этот мир все еще крутится», — сказала она.