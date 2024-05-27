Эксперты из Мексики посетили филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Раменском

Делегация специалистов по фитосанитарному регулированию из Мексики посетила филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в подмосковном Раменском. Гости познакомились с российской системой обеспечения карантинного фитосанитарного контроля качества и безопасности зерна, а также остаточного содержания пестицидов, сообщила РИАМО заведующий испытательной лабораторией филиала Ирина Колесова.

«Ежегодно Россия импортирует в Мексиканские Соединенные Штаты тысячи тонн зерна», — сказала она.

Колесова обратила внимание, что Мексика на протяжение многих лет входит в тройку крупнейших латиноамериканских покупателей российского зерна. Россия, как государство-экспортер зерна в Мексиканские Соединенные Штаты по объемам поставок находится на втором месте. В прошлом году в Мексику было поставлено около 1 млн тонн отечественной пшеницы, с начала этого уже отгружено почти 300 тыс. тонн. Делегатам провели экскурсию по отделам лаборатории, где показали основные этапы проверки качества российского зерна.

«Зерно проходит доскональное исследование в отделах испытательной лаборатории филиала: проверяют качество зерна, включая наличие вредителей хлебных запасов, остаточное количество пестицидов, то есть остатков удобрений и пестицидных препаратов, которые были использованы во время выращивания, а также другие показатели», — уточнила Колесова.

Она также подчеркнула, что за качеством и безопасностью продукции растениеводства в России установлен строгий контроль.

«В ходе исследований специалисты лаборатории ориентируются на нормы отраслевых законов, техрегламентов, ГОСТов, требования стран-импортёров. Новейшее оборудование позволяет выявить все отклонения от нормативов, например, превышение остаточного количества пестицидов, содержание тяжелых металлов. Если они обнаружены, специалисты информируют Россельхознадзор, который предпринимает меры, чтобы зерно не попало на рынок», — пояснила эксперт.

Колесова отметила, что в испытательной лаборатории Филиала проводится исследование продукции растениеводства на всех этапах: от зерна до муки и готовой хлебобулочной продукции.

В завершении визита делегаты отметили, что в лаборатории филиала Центра оценки качества зерна по г. Москве и Московской области проводится серьезная работа по определению соответствия зерна, предназначенного на экспорт, российским и международным нормам качества.

24 мая в Россельхознадзоре состоялись переговоры делегации Мексики с руководством Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ходе встречи российская сторона предложила иностранным специалистам оценить возможность заключения соглашения о сотрудничестве между испытательными лабораториями Россельхознадзора и отраслевыми ведомствами Мексиканских Соединенных Штатов, чтобы на основе документа обмениваться опытом и методиками проведения анализа продукции, а также сверять процедуры и протоколы исследований по каждому из показателей.