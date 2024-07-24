Эксперты ИМЭМО РАН: в РФ начнется переход к «новой эпохе реформ» с 2025 года

Эксперты ИМЭМО РАН спрогнозировали, как будут развиваться события в России, и отметили, что в 2025 году в стране начнется переход к «новой эпохе реформ», сообщает РБК .

Выводы экспертов основаны на внутренних предпосылках, к примеру, исчерпании действующей модели экономического роста. Кроме того, они ориентировались на сдвиги на мировой арене. Эксперты выдвинули опасения, что возможен приход к «угрожающей» для всего будущего международной изоляции.

Новой эпохой реформ эксперты называют четырехлетие. Кроме того, в этот период, по их словам, начнется обновление политической элиты.

Как утверждают эксперты, основной этап преобразований придется на 2029–2033 годы. Именно тогда произойдут ключевые реформы, которые изменят баланс между ветвями власти, а также повлияют на перераспределение налоговых средств в государстве.